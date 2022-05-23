Buğdayda tehlike çanları

Buğday üretiminde tehlike çanları çalıyor. Bu yıl fiyatlardaki aşırı artış nedeniyle çiftçi tarlaya gübre atamadığı için verim çok düşük olacak.

AHMET TERZİ - ANKARA

Aşırı zamlandığı için tarlalarına yeterli gübre atamadıklarından yakınan üreticiler, bu nedenle bu yıl verimin oldukça az olacağını belirttiler. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Aksaray ili Yeşiltepe Kasabasından Amin Uz ne taban gübresi ne de üst gübre atamadıklarını ifade ederek, tarlasındaki buğdayı göstererek, “Bu yıl verim düşük olacak” dedi. Amin Uz, bu yıl gübre atamadıkları ve ot ilacı kullanamadıkları için ciddi oranda verim kaybı yaşayacaklarını ifade etti. Buğday rekoltesinin az olacağı gibi samanın de beklendiği kadar çıkmayacağını kaydeden Amin Uz, bugün itibariyle protein değeri olmamasına rağmen samanın tonunun 2 bin 400 lira civarında olduğuna dikkat çekti.

BUĞDAY TABAN FİYATI EN AZ 7 BİN LİRA OLMALI

Gürer ise samanın tonunun 2 bin 400 lira olduğu bir ortamda buğdayın taban fiyatının ise en az 7 bin lira olması gerektiğine işaret etti. Gürer, “Bir yılda %342 yalnız gübreye zam geldi. Mazot, tarım ilacı, tohum ve yeraltı sulama suyu faturaları tarımı zora soktu. AKP iktidarı yanlış tarım politikaları sorunları derinleştirdi. Bu yıl gübre olmasa da kar umutları attırdı ancak Nisan kurak geçti” dedi. Tüm bu olumsuzlukların buğday üretiminde tehlike çanlarının çalmasına neden olduğuna işaret eden Gürer, “AKP iktidarı geçen yıl hasat öncesi taban fiyatı açıkladı. Bu yıl durum belli değil, Yurt dışından buğday fiyat gelişmelerine karşı zamanında önlem alınmadı. Hububat ve üreticinin yaşadığı mağduriyetinin giderilmesi ve gelecek yıllarda da üretimin devam edebilmesi için bugünlerde açıklanması beklenen buğday taban fiyatının üreticinin beklentilerinin altında kalmamalı” şeklinde konuştu.