"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bütçe açık veriyor

17 Haziran 2019, Pazartesi 14:39
Merkezi yönetim bütçesinde, mayıs ayında 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 71,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24,2 artarak 83,6 milyar lira oldu.

Ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükselerek 347,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 28,4 artışla 414 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, mayısta 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde ise 66,5 milyar lira açık verdi.

AA

Etiketler: bütçe, açık
Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya: İran'ın nükleer anlaşmaya uymasını bekliyoruz

    Türkiye'den Çipras'a yanıt

    Bütçe açık veriyor

    İran: Uranyum zenginleştirme sınırını aşıyoruz

    Kremlin ABD'ye 'siber savaş' uyarısında bulundu

    BM, İdlib'de 3 milyon kişinin risk altında olduğunu açıkladı

    'Demirel milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir'

    Huawei üretimde 30 milyar dolarlık kesintiye gidecek

    Ruslar TSK’ya ait askeri tesisi inceleyecek

    Çinli aktivistlerden BM'ye "Tiananmen katliamı" araştırılsın çağrısı

    Mart ayı işsizlik rakamları belli oldu

    Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden görüşecek

    Göçmen taşıyan tekne Bodrum'da battı: Ölüler var

    Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Nisan ayından beri ilk kez görüntülendi

    Çipras, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda AB'den yardım isteyecek

    İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıp yerine Yahudi Talmut Bahçeleri inşa edecek

    Guaido’nun iki temsilcisi hakkında yolsuzluk iddiası

    Tarihi ortak yayında neler konuşuldu?

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi hem demokrattır

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tarihi ortak yayında neler konuşuldu?
    Süleyman KÖSMENE

    Isparta’da Bediüzzaman heyecanı
    Genel

    Korku duvarları çatladı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Büyük Mehdî (Mehdî-i Âl-i Resûl) (1)
    Genel

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi hem demokrattır
    M. Said ZEKİ

    Vicdanlı dindarlar nerede?
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Nurun gurbetteki kaçıncı bayramı...
    Faruk ÇAKIR

    İsraf devlet batırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.