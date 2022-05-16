Bütçe Nisan’da da açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri nisanda 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri 214 milyar 281 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 artarak 164 milyar 114 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 93,6 artışla 214 milyar 281 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe, nisanda 50 milyar 167 milyon lira açık verdi. 2022 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe gelirleri 156 milyar TL ve bütçe açığı 69 milyar TL olarak açıklanmıştı. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 198 milyar TL ve faiz dışı açık ise 42 milyar TL olarak açıklanmıştı.

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