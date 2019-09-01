Büyüme rakamları açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarım açıklanacak.
Ekonomistler ekonominin yılın ikinci çeyreğinde daralacağı görüşünde. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde TL’deki sert değer kaybı ve finansal şartlardaki sıkılaşmanın etkisiyle yatırım ve özel tüketimdeki daralma sonucu yüzde 2.6 küçülmüştü.
Sözcü’nün haberine göre gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde iç talepteki yavaşlama ve yatırımlardaki zayıf seyrin etkisiyle yüzde 2 daralması beklenirken, 2019’un tamamında ise sıfır büyüme öngörülüyor. Reuters’ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre ikinci çeyrek GSYH tahminleri yüzde 1 ile yüzde 2.2 daralma bandında yer alıyor. Yılın tamamında sıfır büyüme beklenirken, tahmin aralığı yüzde 2 daralma ile yüzde 1 büyüme bandında bulunuyor.