Çalışan yardımı yapan şirketler artıyor

Çalışan yardımı yapan işletmelerin oranı 2022’de yüzde 60 iken, bu oran 2023’te yüzde 65’in üzerine çıktı.

Musa Aydın - İstanbul

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Kuantum Araştırma ile gerçekleştirilen pazar araştırmasının sonuçlarına ve MultiGift’i kullanan işletmelerden aldıkları geri dönüşlere göre çalışan yardımında bulunan işletmelerin sayısının her geçen yıl arttığını bildirdi. İşverenler için çalışan yardımının birincil ve öncelikli ihtiyaçları karşılayabilmesinin önemli. Multinet Up, işverenlerin yan hak uygulamaları ve çalışan yardımları kapsamındaki kurumsal hediye tercihlerini ortaya koyan pazar araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Amaç, çalışanı korumak

Şirketten yapılan açıklamada, Multinet Up’ın Kuantum Araştırma iş birliğiyle her yıl işletmelerin kurumsal yardım ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerine yönelik gerçekleştirdiği, 1.500’den fazla büyük, orta ve küçük ölçekli firmanın katıldığı araştırmanın 2023 sonuçları paylaşıldı. Işık, “Çalışan motivasyonunu ve iş yerine bağlılığını artırmak amacıyla, yılbaşı, yıl dönümü, evlilik gibi özel günlerde ve kıdem ödüllendirmelerinde başvurulan kurumsal yardım uygulamaları en çok toplumsal dayanışmanın benimsendiği bayram dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Çalışan yardımında bulunan işverenlerin sayısında son yıllarda gözlemlenen artışı, artan enflasyon karşısında çalışanının refah seviyesini korumaya yönelik eğilimlerin yansıması olarak okumak mümkün.” ifadelerini kullandı.