Edirne’de faaliyet gösteren kamyoncular artan maliyetler sebebiyle büyük sorun yaşadıklarını belirterek yük taşımacılığının durma noktasına geldiği uyarısını yaptı.

Edirneli Kamyoncu esnafı, “Akaryakıta gelen zamlar belimizi büktü. Her gün gelen zamlardan müşterilerimizden zam istemeye bıktık” dedi.

Nakliye şirketi sahibi Cüneyt Erginler, “Yüzde yüz zam geldiyse biz ancak yüzde 20-30 zam alabiliyoruz ve hep cebimizden gidiyor. Çaremiz kalmadı artık, batacağız, çalışırken batıyoruz” dedi.

Edirne kamyoncular garajında bekleyen ve Türkiye’nin değişik illeri ile yurt dışı nakliye işi yapan 30 yıllık kamyoncu esnafı Şeref Kamberiz “İşlerimiz durgun. Her gün zam zam zam… Nereye kadar gidecek bu? Allah bilir sonumuzu” diye konuştu.

Kamberiz, araçlarının İstanbul’da yaşanan kar yağışı nedeniyle 3 gündür yattığını ve yüklü olarak beklediğini de sözlerine ekledi.

Edirne - Anka