Çalışma hayatının sorunlarını hükümete iletti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatının güncel sorunlarına ilişkin hazırladığı raporları hükümete sundu.

Çalışanları yakından ilgilendiren pek çok konuya ilişkin hazırlanan raporlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere ilgili bakanlara sunuldu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan imzasıyla gönderilen raporlarda, ekonomi ve hukuk reformu kapsamında 696 sayılı KHK düzenlemesi yapılırken kadro dışı kalan işçilerin kadro almaları, 696 sayılı KHK düzenlemesinin ardından baraj altında kalan sendikaların mağduriyetlerinin giderilmesi, mültecilere yönelik önerilerimiz, kamuda çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü, kayıtdışı istihdamın giderilmesine yönelik önerilerimiz, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emekli aylıklarının düşüklüğünün giderilmesi gibi çalışma hayatının güncel konularına ilişkin tespit ve önerilere yer verildi.

RECEP GÖREN - ANKARA