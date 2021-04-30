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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çeklerin takip süresi ertelenmeli

30 Nisan 2021, Cuma 23:55
MAYIS SONUNA KADAR VADESİ OLAN ÇEKLERİN İBRAZ SÜRESİNİN ERTELENMESİNİN İMALAT SANAYİNE ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

30 Nİsan 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan kanun değişikliği ile Mayıs sonuna kadar vadesi olan çeklerin ibraz süresinin ertelenmesinin imalat sanayine etkilerini değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “Sektörümüz başta olmak üzere tüm imalat sanayi kollarında artan hammadde fiyatları işletme sermayesi ihtiyacını arttırmışken, işletmelerin nakit akışını daha da bozacak böylesi bir adım sanayide çarkların durması anlamına gelecektir” dedi.

Ülkemiz ticaretinde vadeli ödemenin çok yaygın olduğunu belirten Gülsün, “En yaygın olarak kullanılan vadeli ödeme aracı ise çek olarak karşımıza çıkmakta. İşletmeler finansal nakit akışlarını planlarken bu çeklerin vadesinde ödeneceğini öngörerek planlama yapıyor. Söz konusu düzenleme ile 1 ay süresince tüm çeklerin ibraz süresinin ertelenmesi ise işletmelerin finansal yapısının tamamen çökmesi anlamına gelecektir. Bu sebeple söz konusu düzenlemede hızla bir değişikliğe gidilerek çeklerin ibraz süresinin değil karşılıksız çıkan çeklerin takip süresinin ertelenmesi gerekmektedir. Bu sayede sanayimizde ve ticaretimizde finansal yapı bozulmayacaktır. Aksi durumda bir domino etkisi ile tüm imalat sanayinin kilitlenmesi ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

İstanbul - Yasin Aydın 

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