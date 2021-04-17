Çiftçi ne ekse kazanamıyor

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, “Çiftçi ne ekiyorsa para kazanmıyor, ilacı, gübresi, tohumu, mazotu, yer altından çıkardığı suyun elektrik parası yüzde 100’e yakın artmış olmasına karşın geliri bu oranda artmıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın tarım politikaların yetersizliğini ve yanlışlığını sürekli gündeme getirerek uyardıklarını belirterek, “Çiftçi ne ekiyorsa para kazanmıyor, ilacı, gübresi, tohumu, mazotu, yer altından çıkardığı suyun elektrik parası yüzde 100’e yakın artmış olmasına karşın geliri bu oranda artmıyor. Böyle olunca çiftçi topraktan uzaklaşıyor. Tarım kesiminin daralması ülkemizin daha çok ithalata bağlanması anlamına gelir.” dedi. Gürer, “Ne yazık ki çiftçi kuruluşları yani kamunun tarımda varlığı sona erdirildi. Kamucu yaklaşımdan uzaklaşılması gübreyi de tohumu da ilâcı da özel sektörün kucağına attı. Oysa doğru olan Kamu ve özel sektörün beraber işin içinde olmalarıdır. Fiyat fırladığı zaman bu konuda destekleyici olarak kamu devreye girmelidir. Ülkenin geleceği tarıma verilecek destekten geçiyor ”diye konuştu.

Geç olsa da patates alımı doğru

Gürer, TMO’nun patates alımlarının geç kalanmış doğru bir karar olduğunu belirtip depoda ürünü filizlenerek mağdur olan çiftçiye de tesbit yapılıp destek verilmesini istedi. Gürer, “Patatesin önemli bölümü depolarda bu hâlde. Yani şu anda ne yazık ki çiftçimizin elinde, özellikle küçük çiftçimizin elinde patates çillendi. Bu çiftçinin zararını ziyanını kim karşılayacak? Aylardır söylüyoruz “Alın bu patatesi, alın bu patatesi; çiftçiyi mağdur etmeyin. Toprak Mahsulleri Ofisini bu iş için görevlendirin.” diye sonunda iktidar sesimizi duydu, ama depoda bozulup alım şartlarına uymayan binlerce ton patates çürümeye başladı. Bu çiftçi içinde destek şart” dedi.

Takipçisi olacağız

Siyasi iktidarın depoda çürüyen patatese çözüm bulması ve o patatesleri alarak çiftçinin zor gününde yanında olduğunu göstermesi gerektiğini belirten Gürer, son olarak “Cumhurbaşkanı 1 milyon 250 bin ton patates alınacağını söyledi. TMO ne kadar alacak, takip edeceğiz” dedi.