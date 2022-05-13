Çiftçiler en zor günlerini yaşıyor

Sinoplu çiftçi Emrah Ünal, zamlara tepki gösterdi.

Ünal, “Son dönemlerde artan maliyetler bizi olumsuz etkiledi. Mazot şu anda 23 lira. Bizim traktörün deposu 2,5 - 3 milyara (2,5 – 3 bin liraya) doluyor. Bunu nasıl karşılayacağız? Gübre 800 lira. Düşünemiyorum. Geçen sene 200 TL falandı. Bu şekilde bu iş zaten yürümez. Devletin artık buna bir el atması gerekiyor. 800 lira gübre ne demek? Bir çiftçinin en zor günlerini yaşıyoruz. Biz yapacağız siz yiyeceksiniz. Devletin el atması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sinop - Anka

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