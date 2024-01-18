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19 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Çiftçiler prim desteği bekliyor

18 Ocak 2024, Perşembe 23:45
Urfa’da çiftçiler, TMO Alım Primi Desteği’nin henüz ödenmemesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Çiftçiler, destek ödemeleri tarihinin bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere prim ödemesi henüz yapılmadı, ne zaman ödeneceğine dair tarih de açıklanmadı. Çiftçiler bu sistemle ürettikleri ürünü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satıyor. Satışlarını, alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira ‘TMO Alım Primi Desteği’ ödemesi yapılıyor. Söz konusu desteğin önceki yıllarda yeni yıla doğru ya da en geç yılbaşında ödendiğini söyleyen çiftçiler, söz konusu belirsizliğin son bulmasını istiyor. Akçakale Ziraat Odası Başkanı Selahattin Yılmaz, “2023 yılına ait hububat alım desteği verilecekti, verilmedi. Bugüne kadar da doğru düzgün hiçbir destek verilmedi. 2023’e ait bir artış yapılırsa iyi olur. Çünkü çiftçinin durumu ortada” dedi.

Haber Merkezi

 

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