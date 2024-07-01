Çiftçilerden zam tepkisi

Türkiye’de elektriğe 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 38 zam yapılmasına toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler sürüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bugün yaptığı yazılı açıklamada elektriğe gelen zam ile üretimin maliyetinin artacağını belirterek, üretimde sürdürülebilirliğin riske gireceği uyarısında bulunarak, çiftçilere “pozitif ayrımcılık” talebini dile getirdi. TZOB Başkanı Bayraktar, “Gıda güvencesinin sağlanması ve korunması için tarıma pozitif ayrımcılık yapılması” gerektiğini vurguladı. Bayraktar, yüzde 30’luk zammın geri çekilmesi talebinde bulundu. Haber Merkezi

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