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Çiftçinin borcu 64 kat arttı

12 Şubat 2021, Cuma 21:45
NİĞDE MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, ÜRETİCİLERİN BANKALARA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE 180 MİLYAR TL BORCUNUN OLDUĞUNU BELİRTEREK, “BORÇLAR 2002 YILINA GÖRE 64 KAT ARTTI. ÇİFTÇİ VE ESNAF BUNALDI” DİYE KONUŞTU.

AHMET TERZİ - ANKARA

Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mağduriyeti giderek artan esnaf ve çiftçinin kendi canına kıyacak kadar bunaldığını belirterek, “İktidarı uyarıyorum; çiftçinin borçlarını erteleyip faizleri sıfırlayın, yeni destekler verin. Aksi takdirde gıdaya erişimde büyük sorunlar yaşanabilir” dedi.

Tarım kredi kooperatiflerine ve bankalarla 180 milyar lira borcu olan çiftçilere, 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’na göre verilmesi gereken 210 milyar lira tutarındaki desteğin verilmediğine dikkat çeken Gürer, “Çiftçilerin borç ve alacaklarının dengelenerek onları rahatlatacak bir düzenleme yapılmalı, borçlar 5 hasat dönemine ötelenip faizler silinmeli” diye konuştu.  İktidarın çiftçilerin sorunlarına duyarsız kaldığına da değinen Gürer, “Çiftçiler Ay’a kim gidecek sorusuna verdiği cevapta ‘Tarım Bakanı gitsin’ diyorlar. Ama tarım bakanının gitmesiyle bu işler çözülmüyor. Yerine gelecek bakan da aşağı yukarı belli. Çünkü 18 yıldır çiftçinin lehine değişen bir tarım politikası yok” dedi.  Yaşanan mağduriyetin çok derinleştiğini kaydeden Gürer, “İktidarı uyarıyorum; önümüzdeki yıl gıdada daha büyük sorunlar yaşanmaması için çiftçilerin borçları ötelenip faizleri silinmeli çiftçiye yeni desteklen sağlanmalı, kadın ve genç çiftçiler özendirilmeli” dedi.  

BORÇLAR 64 KAT ARTTI  

Toplulaştırma ve sulama suyu sorununun çözülemediğini, üreticilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine 180 milyar TL borcunun olduğunu belirten Gürer, “Borçlar 2002 yılına göre 64 kat arttı. Bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçların 5 hasat dönemine yayılması ve faizlerin silinip üreticilerine yeni desteklerin verilmelidir” dedi. 

İTHALAT ÜLKESİ OLDUK  

Stratejik bir alan olan tarımla ilgili olarak bütün ülkelerin kendi kendine yetebilecek bir sistemi oluşturmanın yolunu aradığını da belirten Gürer, “Pandemi döneminde ithalata dayalı politika nedeniyle ülkemiz büyük sıkıntıya düştü. Çünkü hububat, bakliyat, ham yağ, pirinç ve soya gibi ürünler ithal ediliyordu. Bunların yurtdışı fiyatlarının artması ülkemizde de fiyatların birden tavan yapmasına neden oldu” şeklinde konuştu.     

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