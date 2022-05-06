Çiğ süt fiyatına yüzde 30 zam

Et ve Süt Kurumu (ESK), 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere çiğ sütün litre fiyatını 1,8 liralık artışla 5,70 liradan, 7,50 liraya çıkardı.

Mart, nisan ve mayıs aylarında verilen 1 liralık üretici prim desteği ise tekrar 20 kuruşa indirildi. Ulusal Süt Konseyi’nden yapılan açıklamada, 18 Mart’ta, 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre fiyatının 5,70 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. Konsey, maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle çiğ sütün alım fiyatının bu kez 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 1,8 lira artırıldığını duyurdu. Ankara - Anka

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