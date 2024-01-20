Çiğ süt üreticide 13.5, markette 36 lira

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda yaşanan plansızlık ve öngörüsüzlüğün hayvancılık ve bitkisel üretimde ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, et ve süt ürünlerindeki rafta fiyat artışlarına neden olan bu sorunların üreticiye yaramadığı gibi vatandaşı mağdur ettiğine dikkat çekti.

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt için 13,5 lira tavsiye fiyatı belirlediğini hatırlatan Gürer, artan maliyetler karşısında açıklanan tavsiye fiyatın üreticinin beklentilerinin altında kaldığını vurguladı. Çiğ sütün litre fiyatının en az 15 lira olması yönünde beklenti içerisinde olan süt üreticisinin belirlenen tavsiye fiyatına bile çoğu zaman süt satamadığını bildirdi. Küçük aile tipi işletmelerin bozulan denge nedeniyle hayvancılıktan uzaklaşmaya başladığını ifade eden Gürer, “1 litre süte karşılık 1,5 kg yem alınamıyorsa üretici ürettiği sütten zarar etmektedir. Çiğ süt üreticisi maliyet artışları nedeniyle sorun yaşarken sanayici de işlenmiş sütü litre fiyatının farklı marketlerde tüketiciye 36 liraya satmaktadır. Üreticiden çıkan ürün yüzde 100’ün üzerinde zamlı fiyatla tüketiciye ulaşmaktadır. ” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 312

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.