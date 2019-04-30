Demokrasi açısından önem taşıyor

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”ne ilişkin mesaj yayınladı.

Kaslowski, yayınladığı mesajında, “Emeğe ve çalışan haklarına saygı çağdaş bir demokraside esastır. Toplumun tüm çalışan kesimleriyle güçlü diyalog, kişisel ve meslekî gelişimi destekleyen iş koşulları, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini önceleyen bir çağdaş çalışma anlayışı huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütlerindendir. Ülkemizde işgücü ve çalışma ortamına ilişkin politikaların devlet, iş dünyası ve çalışan temsilcileri nezdinde işbirliği ve yapıcı diyalog içerisinde ele alınması toplumsal uzlaşma için çok önemlidir. İşsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele, çalışma standartlarının iyileştirilmesi ve başta kadın ve genç olmak üzere istihdam artışı alanlarında kapsamlı ve kalıcı ilerlemeler sağlanması yönünde hep birlikte çaba sarfedilmelidir.1 Mayıs kutlamalarının özgürce ve güven içinde yaşanması ifade özgürlüğü ve demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi.