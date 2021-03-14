Demokrasi karnesi düzelmeden ekonomi düzelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen Ekonomi Reform Paketi’ni açıkladı. Prof. Dr. Kaya Ardıç, Paketi değerlendirirken, “Sonuç alınmak isteniyorsa, hukuk ve demokrasi reformu ekonomiden önce gelmeli. Güven ancak böyle arttırılır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda yeni dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok uzman konuyla alâkalı görüşlerini açıkladı. dw. Türkçe’nin haberine göre, onlardan biri Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Ardıç, ekonomi paketinin eksik veya fazla yanlarını tartışmadan önce, Türkiye’nin içinde bulunduğu hukuki ve demokratik sürece odaklanmak gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye’nin demokrasi, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konusundaki karnesi düzelmeden ekonomide sürdürülebilir bir başarı yakalanması mümkün olmayacak” dedi.

Paketin gereğinden fazla ayrıntılara boğulmuş bir paket olduğunu ifade eden Prof. Ardıç, “Bu paketler temelde dış dünyaya güven vermek için, yatırım çekip ekonomiyi toparlamak için yapılıyor. Burada bir iyi niyet söz konusu, ama dış dünyadan bir finansal kurumun, bir yabancı yatırımcı belli parametrelere bakıp yatırım kararı alır. Sonuç alınmak isteniyorsa, hukuk ve demokrasi reformu ekonomiden önce gelmeli. Güven ancak böyle artırılır” şeklinde konuştu.

Diğer paketlerden farkı yok

İşsizlikle mücadele için atılması planlanan adımların da geçmişte açıklanan paketlerden farklı bir tarafı olmadığını vurgulayan Yeldan, “İşsizlikle mücadele hep güdük kalıyor. Her şeyden önce KOBİ’lerin doğrudan desteklenmesi gerekiyor. Yapısal reform dediğimiz şey bu. Bu pakette yer alan desteklerin de pandemi döneminde olduğu gibi İşsizlik Fonu’ndan karşılanıp karşılanmayacağı da bir başka belirsiz konu.” ifadelerini dile getirdi.

Fiyat İstikrar Komitesi’ne ihtiyaç yoktu

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nin yapısal reformlar içeren bir paket değil; pandemi krizinin yarattığı ekonomik durgunluğu aşacak bir ‘canlandırma paketi’ olduğunu ifade ediyor.

Pakette enflasyon, işsizlik, ihracat, cari açık gibi bilinen makro ekonomik alanlara değinen bazı adımların yer aldığını dile getiren Prof. Yeldan, öte yandan bir yandan Fiyat İstikrar Komitesi, diğer yandan Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve TÜİK’in “ilişkili kuruluş” seçilmesi gibi adımlara dikkat çekerek, “Oysa Türkiye’de şu anda sorunların çözümü için mevcut bürokrasi kurgusu içinde eksik olan bir kurum veya kurul olduğunu sanmıyorum. Finans piyasalarında da böyle bir beklenti yoktu” diyor.