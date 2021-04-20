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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Dijitale 7 milyar 528 milyon TL yatırım

20 Nisan 2021, Salı 22:36
Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, 2020 yılında toplam medya yatırımları 13 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti.

2020 yılında dijital mecralarda 2019’a kıyasla yüzde 39 büyüme gerçekleşti. 2020’de dijitale 7 milyar 528 milyon TL’lik yatırım yapıldı. En çok perakende, sağlık ve ev temizliğine yatırım yapıldı.

Dijital medya yatırımları yüzde 39 büyümeyle 8 milyar TL’ye yaklaştı. Medya yatırımları içinde dijitalin yüzde 54 oranında pazar payı bulunuyor. 2020 yılında reklâm yatırımlarını en çok artıran sektörlerin perakende, sağlık ve ev temizlik ürünleri olduğuna dikkat çeken dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Markalar, tüketiciye ulaşmak için yoğun olarak dijital mecraları tercih etti. Toplam medya yatırımları içinde dijitalin payı yüzde 54. Bu oran, dijitalin gücünü daha net görmemizi sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

VİDEO BAZLI YATIRIMLAR İPİ GÖĞÜSLEDİ

Dijital medya yatırımları içerisinde arama bazlı mecraların pazar payı yüzde 38, gösterim bazlı mecraların payı yüzde 35 ve videoların payı ise yüzde 20. Arama bazlı reklâm yatırımları, 2019’a göre yüzde 37 oranında artarak, 2 milyar 849 milyon TL oldu. 2020’de gösterim bazlı reklam yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 32 artarak 2 milyar 649 milyon TL’ye ulaştı. Video bazlı yatırımlar ise bir yıl önceye göre yüzde 61’lik artışla 1 milyon 541 milyon TL olarak gerçekleşti.

İstanbul - Aslan Özdemir 

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