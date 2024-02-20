Dış borçta artış devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, aralık sonu itibarıyla 2022 sonuna göre yüzde 17,2 artarak 174,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,1 artışla 68,4 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 10,8 artarak 59,6 milyar dolara yükseldi. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 18,4 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,4 azalarak 20 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 23,2 artışla 20,7 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 yükselişle 15,1 milyar dolar oldu. AA

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