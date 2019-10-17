Dış riskler ekonomiyi zayıflatabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini arttıracağını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini arttıracağını belirtti. Moody's, Türkiye'nin ABD'nin yanında AB'yle de ilişkilerinde bozulmanın, Türkiye'nin genel kredi profiline yönelik jeopolitik riskin öneminin altını çizdi ve dışsal risklerin Türkiye ekonomisinin zayıf noktası olduğuna vurgu yaptı. Dünyanın haberine göre Moody's, "İki ülkenin ikili ticaret ilişkileri göreceli ılımlı olsa da bu yaptırımlar ve kongreden daha fazla zarar verici tedbir potansiyelinin yatırımcı ve iş hissiyatı üzerindeki muhtemel etkileri ve Türkiye'nin halihazırda yükselen dış güvenlik açığı riskleri nedeniyle Türkiye için ekonomik riskleri arttırmaktadır. Genel olarak, jeopolitik riskler Türkiye'nin kredi profilinde ani bir bozulma için muhtemel bir tetikleyici olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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