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31 MART 2020 SALI - YIL: 51

Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 72 arttı

31 Mart 2020, Salı 11:33
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükselerek 29 milyar 357 milyon dolara, ithalat yüzde 14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolara çıktı.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 14,3 arttı

Şubatta da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolara, ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 72 arttı

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 72 artarak 2 milyar 981 milyon dolara, ocak-şubat döneminde de yüzde 86 artış göstererek 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2019'da yüzde 89,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 83,1'e geriledi. Ocak-şubat döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 87,5 iken, 2020'de yüzde 79,7'ye düştü.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu

ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, şubat ayında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,2 oldu.

Ocak-şubat döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 341 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 906 milyon dolarla Irak, 857 milyon dolarla Birleşik Krallık, 766 milyon dolarla İtalya ve 740 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 31,5'ini oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 725 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolarla Irak, 1 milyar 650 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 31,8'ine karşılık geldi.

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubatta Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 712 milyon dolarla Çin, 1 milyar 623 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

Euronews Türkçe

Etiketler: dış ticaret açığı, şubat
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