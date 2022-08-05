Dış ticaret açığı yüzde 144 arttı

İhracat temmuzda yüzde 13,4 oranında artışla 18 milyar 550 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40,8 oranında artışla 29 milyar 132 milyon dolar oldu. Böylelikle dış ticaret 10,5 milyar dolar açık verdi.

Dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 19,1 oranında artışla 144 milyar 417 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 206 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise ihracat yüzde 13,4 oranında artışla 18 milyar 550 milyon dolara, ithalat yüzde 40,8 artışla 29 milyar 132 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 144,5 oranında artarak 10,6 milyar dolara çıktı. Dış ticaret hacmi, yüzde 28,7 oranında artarak 47 milyar 683 milyon dolar oldu. 2022 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,4 puan azalarak yüzde 63,7 olarak gerçekleşirken, enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9 oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, euro/dolar paritesindeki hareketin temmuz ayında dış ticaret açığımızı olumsuz etkilediğini söyledi. Haber Merkezi

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