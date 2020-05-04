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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dış ticarete koronavirüs etkisi

04 Mayıs 2020, Pazartesi 12:15
Ticaret Bakanlığının geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat, Kovid-19 salgınının etkileriyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolar, ithalat da yüzde 28,31 düşüşle 12 milyar 957 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sert etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 gerileyerek 8 milyar 993 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın, nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 45,11 artışla 3 milyar 965 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 34,31 düşüşle 21 milyar 950 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 69,4 oldu.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomik yansımalarının nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatı negatif yönde etkilemeye devam etti.

Salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerinde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri nisan ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedeni oldu. Mart ve nisan aylarında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4 artış gösteren ihracatta ibrenin 4 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı. Kovid-19 nedeniyle nisan ayında ithalatı da yüksek oranda geriledi.

Ocak-nisan döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,58 azalarak 51 milyar 742 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 0,1 artarak 68 milyar 613 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,28 azalarak 120 milyar 355 milyon dolar oldu.

En çok ihracat yapılan fasıllar

Nisanda en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 4 milyar 907 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 3 milyar 91 milyon dolarla "tüketim malları" ve 904 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

En fazla ithalat 9 milyar 577 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla 1 milyar 952 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları” ve 1 milyar 397 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" grubu oldu. Bu kapsamda 918 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 654 milyon dolarla "demir ve çelik", 531 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" izledi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl da 1 milyar 545 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat, 862 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 606 milyon dolarla ABD ve 564 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 559 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 267 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 126 milyon dolarla Rusya Federasyonu takip etti.

Gümrük idarelerince nisanda tahsil edilen vergiler, 10 milyar 690 milyon lira olarak hesaplandı.

AA

Etiketler: dış ticaret, koronavirüs, etki
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