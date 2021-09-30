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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Doğal gaza gelen zamlar soba satışlarını arttırdı

30 Eylül 2021, Perşembe 23:18
SOBACI SAMİ BOZKIR, KARAMAN’A DOĞAL GAZ GELDİKTEN SONRA İŞLERİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ BELİRTİRKEN, DOĞAL GAZA YAPILAN ZAMLAR İLE İŞLERİNİN TEKRAR AÇILDIĞINI SÖYLEDİ.

Karaman’da sobacılık yapan Sami Bozkır, şehre doğal gazın gelmesiyle işlerinde düşüş olduğunu ancak doğal gaza yapılan zamlar ile işlerinin tekrar açıldığını söyledi. Bozkır, “Doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ettiği sürece de bizim satışlarımızın biraz daha artacağını düşünüyorum. Geçen sene en pahalı soba 450-500 lira iken iken şu anda en ucuz sobamız 750 liradan başlıyor” dedi. Semerciler Sokağı’nda 40 yıldır çalışan Sami Bozkır; “Babamızın mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bundan beş sene öncesine kadar işlerimizde bir düşme vardı, doğal gaz geldiğinden dolayı bizim sektörü epey etkiledi. Yalnız son zamanlarda tekrar bir canlanma oldu. Bu biraz pandemiyle ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesiyle alâkalı, bizi olumlu yönde etkiledi” dedi.

GEÇEN YIL 450-500 LİRA OLAN SOBA BU YIL 1200 LİRA

Samİ Bozkır ayrıca şunları söyledi: “Doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ettiği sürece de bizim satışlarımızın biraz daha artacağını düşünüyorum. Ama şu anda genellikle en çok etkileyen nokta pandemi. Milletin şehir ortamından uzaklaşmaya, köylerde yaşamaya çalışması bizim işlerimizi olumlu yönde etkiledi. Geçen sene çok iyi işimiz vardı bu sene nasıl olacak bilmiyorum. Umudumuz, keşke zamlar olmasın keşke vatandaşlarımız rahat rahat yaşasın, ama biz elimizden geldiğince bize uygulanan demir ve saç mamullerindeki zammı uygulamamaya çalışamıyoruz. Geçen sene en pahalı soba 450-500 lira iken iken şu anda en ucuz sobamız 750 liradan başlıyor.”

Karaman - anka

 

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