Dolar 15 lirayı aştı

Dün güne 14,96 lira seviyesinden başlayan dolar/TL gün içinde yükselişini sürdürerek 15,00 lira seviyesini aştı. TL dün saat 14.00 itibariyle dolar karşısında yüzde 0,47 değer kaybederken, dolar 15,02 lira seviyesinden işlem gördü.

Dolar son olarak 21 Aralık 2021 günü 15 lira seviyesini görmüştü. Diğer bir ifadeyle Dolar 5 ay sonra yine zirve gördü. Euro ise aynı dakikalarda TL karşısında yüzde 0,41’lik yükselişle 15,82 liradan fiyatlanıyor. Döviz kurlarındaki yükselişte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geride kalan haftada açıkladığı faiz artırım kararı ve bilanço daraltımı etkili oldu. Haber Merkezi

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