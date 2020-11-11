Dolar 8'in altına düştü

Dolar kuru ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve ilk mesajların ardından sert dalgalanmasını sürdürüyor.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8,18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi. Sabahın erken saatlerinde yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8,10 seviyelerinin altına indi. Saat 14:49 itibarıyla da 7,87 seviyesine kadar geriledi. Son düşüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlarda TCMB'nin yanında olacaklarını açıklaması etkili oldu. Kur şu dakikalarda 7,96 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL de 9,30 seviyesinin altına kadar gerilemesinin ardından 9,37 düzeyinde el değiştiriyor. NTV

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