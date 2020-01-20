Dolar artışta

Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'ün altını görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, yeni haftanın ilk ilk işlem gününde 5.90 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. TCMB'nin faiz indiriminin ardından 5.8388 ile bir ayın en düşük seviyelerine inen kur, tekrar yükselişe geçti. Dünya gazetesinin haberine göre, bu sabah ilk işlemlerde 5.8950 seviyesinde bulunan kur, öğle saatlerine doğru 5.90'ı geçti. Euro/TL de 6.55'ten satılıyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5.95'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5.85'in destek olarak izleneceğini belirtti.

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