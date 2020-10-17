"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dolar milyarderlerine çağrı

17 Ekim 2020, Cumartesi 22:47
NOBEL ÖDÜLLÜ WFP DİREKTÖRÜ BEASLEY, MİLYARDERLERE SESLENEREK, AÇLIKLA MÜCADELEDE MİLYONLARCA HAYATI KURTARMAK İÇİN YARDIMLARINI ARTTIRMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, insanlığın 2. Dünya Savaşı’ndan beri en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, milyarderlere açlıkla mücadelede milyonlarca hayatı kurtarmak için yardımlarını artırmaları çağrısında bulundu. Sputnik’deki habere göre Beasley, başında olduğu WFP’nin Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında milyarderlere seslendi. Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna ve sadece ABD’de 3 ya da 4 milyarderin mal varlığının toplamının trilyonu geçtiğine dikkati çeken Beasley, “Verileri kurumsal kar için manipüle eden teknoloji devleri, neden bu verilen bir kısmını hayat kurtarmak için kullanmıyor” dedi. Beasley, “Şu an milyarderlere sesleniyorum. Lütfen yardım edin, insanlığın bu yardıma ihtiyacı var, bu tek seferlik bir talep. Dünya bir dönüm noktasında ve milyarderlerin insanlığa yardımlarını artırmasına ihtiyacımız var. Trilyon dolarları olan milyarderler, umursuyor gibi davranmayın, umursayın” diye konuştu.  

265 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Bazı milyarderlerin salgın döneminde sadece 4 ayda trilyon dolar kazandığına işaret eden Beasley,  “Trilyon istemiyorum, insanlığın 2. Dünya Savaşı’ndan beri karşı karşıya olduğu en büyük felaketlerden biri karşısında milyonlarca insani kurtarmak için bir birkaç milyar dolara ihtiyacımız var” dedi. WFP’ye göre, bu yıl 265 milyon kişinin salgın nedeniyle açlık riskiyle karşı karşıya kalma riski bulunuyor, savaş bölgelerindeki milyonlarca kişi her geçen gün kıtlığın eşiğine sürükleniyor ve kronik açlık çekiyor.

***

BM’den Somali’de şiddetli açlık uyarısı

Bİrleşmİş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan raporda, Somali’de gıda güvenliği ve beslenme konusunda bir miktar iyileşme görülmesine rağmen 2,1 milyon kişinin yıl sonuna kadar şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Independent’deki habere göre raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, Somali’nin nisan ayından bu yana karşılaştığı “sel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve çekirge” olmak üzere “üçlü tehdidin” sürekli ve geniş çaplı insani yardımla savuşturulduğunu söyledi. Abdelmoula, yılın geri kalanı ve gelecek yılın ilk yarısındaki yağış görünümünün ülkeyi açlık tehdidine sokabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Kuraklık koşullarının oluşması halinde 2,6 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Somali’de daha fazla göç hareketi yaşanabileceği kaydedilen raporda, ülkede 850 bin çocuğun da yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

 

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süre azalıyor... Acil tedbir almalıyız

    Bakan Gül’e “hücrede ölüm” soruları

    Dolar milyarderlerine çağrı

    Yoksul sayısı katlanarak artıyor

    Halkın ekmeğiyle oynamayın

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçici ateşkes kararı

    Salgının son 24 saati

    Başakşehir ilk galibiyetini Trabzon'da aldı

    'Bugün 1723 yeni hasta tespit edildi'

    ABD'de son 24 saatte 880 ölüm ve 72 bin yeni vaka!

    Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin AB'den açıklama

    Almanya Cumhurbaşkanı karantinaya alındı

    "Filistin topraklarındaki en büyük korsanlık operasyonu"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki toplam doğal gaz rezervi 405 milyar metreküpü buldu

    ABD basını Ermenistan'ın saldırısını görmedi

    KKTC yeniden sandık başına gidiyor

    Ermenistan'ın saldırılarında 60 sivil vefat etti, 270 sivil yaralandı

    Akar: Sessiz kalanları tarih asla affetmeyecek

    Ermenistan'a ait savaş uçağı düşürüldü

    'Dünya, Ermenistan'ı yargılamak istemiyorsa, biz Ermenistan'ı yargılayacağız'

    En Çok Okunanlar

    Ali HAKKOYMAZ

    Hekim: Said Nursî Reçetesi: Hastalar Risalesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçimin peşini bırakmayın
    Genel

    Gül: Eski günleri hatırla
    Genel

    'Koyduğun kurala uy'
    Ahmet BATTAL

    Belden aşağı vuruşmalar
    Genel

    Türk mallarına ambargo yaygınlaşıyor
    Yasemin YAŞAR

    Babalar ve evlâtlar
    Cevher İLHAN

    İktidarın denetim rahatsızlığı
    Rüstem GARZANLI

    Bediüzzaman ile ilgili iki hatıra

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.