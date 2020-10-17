Dolar milyarderlerine çağrı

NOBEL ÖDÜLLÜ WFP DİREKTÖRÜ BEASLEY, MİLYARDERLERE SESLENEREK, AÇLIKLA MÜCADELEDE MİLYONLARCA HAYATI KURTARMAK İÇİN YARDIMLARINI ARTTIRMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, insanlığın 2. Dünya Savaşı’ndan beri en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, milyarderlere açlıkla mücadelede milyonlarca hayatı kurtarmak için yardımlarını artırmaları çağrısında bulundu. Sputnik’deki habere göre Beasley, başında olduğu WFP’nin Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında milyarderlere seslendi. Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna ve sadece ABD’de 3 ya da 4 milyarderin mal varlığının toplamının trilyonu geçtiğine dikkati çeken Beasley, “Verileri kurumsal kar için manipüle eden teknoloji devleri, neden bu verilen bir kısmını hayat kurtarmak için kullanmıyor” dedi. Beasley, “Şu an milyarderlere sesleniyorum. Lütfen yardım edin, insanlığın bu yardıma ihtiyacı var, bu tek seferlik bir talep. Dünya bir dönüm noktasında ve milyarderlerin insanlığa yardımlarını artırmasına ihtiyacımız var. Trilyon dolarları olan milyarderler, umursuyor gibi davranmayın, umursayın” diye konuştu.

265 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Bazı milyarderlerin salgın döneminde sadece 4 ayda trilyon dolar kazandığına işaret eden Beasley, “Trilyon istemiyorum, insanlığın 2. Dünya Savaşı’ndan beri karşı karşıya olduğu en büyük felaketlerden biri karşısında milyonlarca insani kurtarmak için bir birkaç milyar dolara ihtiyacımız var” dedi. WFP’ye göre, bu yıl 265 milyon kişinin salgın nedeniyle açlık riskiyle karşı karşıya kalma riski bulunuyor, savaş bölgelerindeki milyonlarca kişi her geçen gün kıtlığın eşiğine sürükleniyor ve kronik açlık çekiyor.

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BM’den Somali’de şiddetli açlık uyarısı

Bİrleşmİş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan raporda, Somali’de gıda güvenliği ve beslenme konusunda bir miktar iyileşme görülmesine rağmen 2,1 milyon kişinin yıl sonuna kadar şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Independent’deki habere göre raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, Somali’nin nisan ayından bu yana karşılaştığı “sel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve çekirge” olmak üzere “üçlü tehdidin” sürekli ve geniş çaplı insani yardımla savuşturulduğunu söyledi. Abdelmoula, yılın geri kalanı ve gelecek yılın ilk yarısındaki yağış görünümünün ülkeyi açlık tehdidine sokabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Kuraklık koşullarının oluşması halinde 2,6 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Somali’de daha fazla göç hareketi yaşanabileceği kaydedilen raporda, ülkede 850 bin çocuğun da yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.