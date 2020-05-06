"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dolar neden yükseliyor?

06 Mayıs 2020, Çarşamba 23:32
Merkez Bankası’nın ocak ayında açıkladığı beklenti anketinde, yıl sonu için 6,41 lira olarak tahmin ettiği dolar şimdiden 7 lirayı geçti. Dolar/TL kuru dün de yüzde 1'den fazla yükselerek 7,16'yı aştı ve tarihi zirvesi olan 7,24'e yaklaştı.

Dizginlenemeyen dolar, yeniden rekor seviyelere doğru gidiyor. Merkez Bankası’nın geçen hafta boyunca 7 liranın altında tutmak için çeşitli hamleler yaptığı dolar, bu hafta başında bu psikolojik bariyeri de yıktı. 7,08- 7,10 aralığında dalgalanan dolar artık yeni tarihi seviyeye bir adım uzakta… gazeteduvar’ın haberine göre, Merkez Bankası’nın Ocak ayında açıkladığı beklenti anketinde, yıl sonu için 6,41 lira olarak tahmin ettiği dolar şimdiden 7 lirayı geçti bile… Peki Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir krize girmesinin yanısıra hangi etmenler, döviz kurunun serbest uçuşa geçmesine sebep oldu. Döviz kurlarındaki yükselişi zincirleme olarak tetikleyen çeşitli faktörler arasında şunlar sayıldı:

MERKEZ BANKASI BOL BOL PARA BASIYOR: Merkez Bankası’nın bastığı TL miktarı geçen yıl yüzde 1,57 azalmışken, bu yılın ilk ilk çeyreğinde basılan para miktarı yüzde 55 arttı. 

BİR GÜNDE 10 MİLYARLIK ALIM: Merkez’in bastığı paranın izini, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında sürmek mümkün. Meselâ, Merkez Bankası Nisan başında 10 milyar liralık menkul kıymet alımı gerçekleştirdi. Daha öncesinde bu miktarın 300-400 milyon lira olduğu göz önüne alınırsa, bir günde yapılan 10 milyar liralık işlemin büyüklüğü daha net anlaşılabilir. 

TL BOLLAŞINCA DÖVİZE KAÇIŞ HIZLANIYOR: Yabancı yatırımcılar başta olmak üzere piyasa, Türk Lirası’nın bollaşmasının para birimine değer kaybettireceğinden hareketle, varlıklarını satarak dövize yöneliyor.

4 AYDA 32 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ SATILDI: Yapılan hesaplamalara göre kamu bankaları bu yılın ilk dört ayında, geçen yılın toplamından daha fazla (32 milyar dolar) döviz sattı. Üstelik bu rekor döviz satışına rağmen dolar 7 liranın altında dahi tutulamadı.

FAİZ İNDİRİMİ: Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı talebi ve küresel piyasalarda da benzer adımların atılmasının etkisiyle son 8 toplantısında faiz indirimine gitti. Faizdeki düşüş ise mevduatlarda dövize kaçışı hızlandırırken, dışarıdan sıcak para girişi de daralıyor.

KISA VADELİ BORÇ 122 MİLYAR DOLAR: Türkiye’nin kısa vadeli borç stoku şubat ayında 122 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekti. Kısa vadeli, yani bir yıl içinde ödenmesi geren borç, döviz kurunda artışa bağlı olarak, TL cinsinden her geçen katlanıyor. Bu borçlar ise kamu ve özel sektörün üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Okunma Sayısı: 609
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversitede de tek adam sistemi

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    Gereken yapılmazsa bedeli ağır olur

    Demokrasi daha da önem kazandı

    Dolar neden yükseliyor?

    24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belirlendi

    '11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü'

    Dünya'ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik keşfedildi

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Futbol liglerinin başlaması kararı ile ilgili DSÖ'den açıklama

    Sokağa çıkma istisnalarına ilişkin detaylar belirlendi

    Bakan Koca'dan bugünün 'Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

    İB'den berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelge

    Almanya'da tüm mağazalar açılıyor

    Hafter milisleri yine sivilleri hedef aldı

    Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

    Endonezya 7,3'le sallandı

    Yeni infaz düzenlemesi AYM'de

    'Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim inanır size?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Çaylar kimden?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset ve demokratlık (2)
    Genel

    Demokrasi daha da önem kazandı
    Said YÜKSEKDAĞ

    Peygamber Efendimiz'den (asm) dualar
    Cevher İLHAN

    “Kusurlu-melez demokrasi”den otokrasiye
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bağdat tarrarları” ve gerçek tevekkül
    Oğuz Bakırcı

    Haddimizi bilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.