DÖVİZ BÜROLARI, ZORUNLU SERMAYE MİKTARLARINDAKİ YÜKSEK ARTIŞ VE HER TÜRLÜ DÖVİZ İŞLEMİ SIRASINDA KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞU GİBİ HÜKÜMLER İÇEREN DÜZENLEMEYİ PROTESTO ETMEK İÇİN 4 KASIM’DA KEPENK KAPATACAK.

Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için bir dizi eylem kararı aldı. Döviz büroları, 4 Kasım’da kepenk kapatacak. Yetkili Müesseseler Platformu kurucularından mali müşavir Adil Yazıcıoğlu, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yapılan değişikliğin ardından eylem kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi: “23 Ekim’de 30 ilden gelen döviz büroları sahipleriyle bir araya geldik. Atacağımız adımlara oy birliği ile karar verdik. İlk olarak 4 Kasım saat 11:45’te, kararı protesto etmek amacıyla geçici süreyle döviz büroları kepenk indirecek. Hukuki yollara da gidiyoruz. Danıştay’a yürütmeyi durdurma kararı alması için başvuru hazırlığımızı da yaptık. Ayrıca döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuruda bulunuyor. Yetkili makamlarla da temasta bulunmak üzere çalışmalarımız var.”

İTİRAZ EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 Ekim 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Tebliğ ile A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirmesine karar verildi. Düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

DÜZENLEME KAYIT DIŞINA İTECEK

“Tarihe not düşmek adına bu metni sizinle paylaşıyoruz” notu düşülen dilekçede, “Şu hususu özellikle belirtmek isteriz ki döviz bürolarının sayısının azalması ya da etkinliğinin azaltılması, Türkiye’de gayri resmi döviz alım satımını tetikleyecektir. Bu tebliğdeki döviz alım-satım işlemlerinin sıkı kayıt altına alınmasına ilişkin düzenlemeler tam aksine sonuçlar doğuracak ve döviz alım-satım işlemlerini kayıt dışına itecek şekilde kaçak, el altından, gizlice, yetkisiz yerlerde yapılmasına sebebiyet verecektir. Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ve sektördeki şirketler tarafından istenilmeyen bir durumdur. Kaçakçılar ve gayri resmi çalışanlar şu anda avuçlarını okşayıp beklemektedir” ifadeleri de kullanıldı.

İstanbul - anka