Dünya ekonomisi için büyük bir sınav

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Korona virüsün küresel etkileri sebebiyle dünya ticaretinin büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, koronavirüs (COVİD-19) salgınının toplumsal ve ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Dünya ekonomisinin söz konusu salgının yayılmasından “önemli ölçüde” etkileneceğini belirten Aslan, Türk ekonomisini uzun vadede koruma altına almak için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini vurguladı. Bu sürecin geride kalacağından umutlu olduğunu da dile getiren Aslan, “Yeni bir düzende tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak amacımız, olabildiğince az kayıpla bu işi bertaraf etmektir. Bu süreci gayet başarılı yürüten ülkelerden biri olduğumuzu düşünmekteyiz. Toplumun sağ duyusu ile bu olayı da bertaraf edeceğimize inanıyoruz” dedi.

KÜRESEL ETKİ VE TÜRKİYE

Korona virüsün küresel etkilerine de değinen Aslan, tüm dünya ticaretinin olumsuz süreçten geçtiğini hatırlatarak, “Çin’de başlayan virüs ve sonrasındaki ekonomik gerileme ve üretim kaybı, virüsün tüm dünyayı etki altına almasıyla birlikte küresel bir salgın ve küresel bir ekonomik etkiye dönüşmüştür. Büyük seyahat kısıtlamaları ve ticarette yaşanan düşüşler, turizm ve perakende sektöründeki talep kaybı, Türkiye ekonomisini de etkileyecektir. Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir. Destek verilmesi gereken sektörler bulunmakta. Bu destekler büyük önem arz etmekte. Bu önemli virajı özel sektör - kamu iş birliği olmadan sağlıklı şekilde atlatmamız imkânsız. Virüs atlatıldıktan sonra ekonomik sıkıntıların baş göstermemesi için bu önlemlerin şimdiden alınması önemlidir” dedi. Aslan, birçok şirketin uzun bir süredir iş seyahatlerini iptal ettiğini, yatırım planlarını askıya almak zorunda kaldığını hatırlatarak, “Bu virüs Dünya sosyo-ekonomisi için büyük bir sınavdır” ifadesini kullandı.

Musa Aydın - İstanbul