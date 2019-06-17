Dünya ticareti demiryolu ile hızlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Şu anda Çin'den çıkan ürün, Avrupa pazarına 45 gün ila 2 aya yakın sürede ulaşıyor. Bizim hızlı tren ve YHT projelerimiz tamamlandığında Çin'den gelen tren, 17 günde Avrupa'ya ulaşacak." dedi.

"Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, dünya ticaretinin seyrinde son dönemde önemli değişiklikler yaşandığını, küresel ticaretin ekseninin de bu doğrultuda her geçen gün daha fazla doğuya kaydığını söyledi.

Batı merkezli küresel kurumsal yapılara karşı doğuda, Kuşak ve Yol Girişimi projesinde olduğu gibi esaslı alternatifler geliştirildiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Şu anda Çin'den çıkan ürün, Avrupa pazarına 45 gün ila 2 aya yakın sürede ulaşıyor. Bizim hızlı tren ve YHT projelerimiz tamamlandığında Çin'den gelen tren, 17 günde Avrupa'ya ulaşacak. Biz bu projenin ülkemiz içindeki 2 bin kilometrelik kesiminin 500 kilometreden fazlasını tamamladık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hızlı tren projesi de devam ediyor. Ayrıca Halkalı-Kapıkule demir yolu projesini de başlattık. Bu yaptıklarımız neye yarayacak peki? Bu sanayici ve çiftçimizin ürünlerini en kısa sürede ve en az maliyetle uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlayacak. Görüldüğü gibi, biz ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Evet, önümüze engeller koyanlar var, bize siper açanlar var ancak biz ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz."