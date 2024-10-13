Dünyada iflas dalgası

AVRUPA’NIN DEV EKONOMİLERİNDEN ÜRKÜTÜCÜ RAKAMLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR. ALMANYA DA ŞİRKET İFLASLARINDA REKOR SEVİYELERE ULAŞTI. İFLASLARIN NEDENİ YÜKSEK FAİZLER OLDUĞU BELİRTİLİYOR.

Dünyada iflas oranı ürkütücü seviyeye geldi. Dalga dalga yayılan iflaslar büyük ekonomileri de vurdu. Endişeler tırmanırken Avrupa’nın dev ekonomilerinden Almanya’da 14 yıl sonra tek çeyrekte yaşanan en büyük iflas artışı görüldü. Sadece kurumsal firmalar değil kişisel iflaslarda da artış yaşanıyor. Avrupa’nın dev ekonomilerinden de ürkütücü rakamlar gelmeye devam ediyor. Almanya da şirket iflaslarında rekor seviyelere ulaştı. On binlerce şirketin risk altında olduğu ekonomik durgunlukta, 14 yıl sonra tek çeyrekte yaşanan en büyük iflas artışı görüldü. İflasların nedeninin alışılmışın dışında yüksek faizler olduğu belirtiliyor.

İFLAS BAŞVURULARINDA ÇİFT HANELİ RAKAMLAR GÖRÜLÜYOR

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,7 yükseldi. Destatis’in açıklamasında, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna vurgu yapılarak, “İflaslarda Haziran 2024 haricinde Haziran 2023’ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi.” ifadesine yer verildi.

TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE İNŞAAT SEKTÖRÜ TEK TEK KEPENK İNDİRİYOR

Açıklamaya göre, Eylül 2024’te en çok iflas, her 10 bin şirkette 10,8 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 8,5 vaka ile inşaat sektörü takip etti. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 3,2 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Temmuz 2023’te yaklaşık 3,1 milyar avroydu.