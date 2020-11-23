Durgunluk var

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 2. el oto ve sıfır kilometre oto pazarı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, “Araç satışlarında son dönemde ciddî bir durgunluk söz yaşanıyor. Para politikaları toplantısından gelecek faiz kararı tüm sektörler ve vatandaş tarafından takip ediliyordu. Kurdaki düşüş beklentisi de araç alım kararını ertelemiş durumda. Hafta başı itibariyle bir durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Bir oran vermek gerekirse yüzde 30-40 arasında bir azalma söz konusu. 1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle bir fiyat düşmesi beklentisi mevcut, öte yandan bazı bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta yüzde 10 kadar bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında düşüş olacaktır” diye konuştu. İstanbul - Mücahit Ak

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