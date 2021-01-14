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14 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

E-ticaret dolandırıcılığına dikkat!

14 Ocak 2021, Perşembe 19:00
Mağazacılığın online ortama taşınması ile pek çok kişi e-ticaret alış verişi ile tanıştı.

E-ticarete yönelim ile birlikte özellikle güvenilir alt yapıları olmayan siteler arttı ve yeni dolandırıcılık yöntemleri de gelişti. İşletmelerin de daha güvenilir olabilmesi için Sistem, Ağ ve Güvenlik Uzmanı Aytaç Kömür uyardı.

Kömür, konuyla ilgili, “E-ticaret siteleri hayatımızda pandemi ile birlikte yükselen bir değer oldu. Bu yönelim beraberinde güvenlik zafiyetlerini de getirdi. Özellikle yeni kurulan e-ticaret sitelerinde en önemli eksiklerin başında alt yapı yetersizliği ve buna bağlı güvenlik açıkları yer almaya başladı. Güvenlik açığını önlemede yetersiz kalan küçük işletmeler büyük pazaryerleri ile kapışırken, bu açık da dolandırıcıların hedefi oldu. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilk iş öncelikle pazaryerlerinde yer alarak e-ticarete giriş yapmak ve kurum web sitesinin alt yapı çalışmalarını tamamlamaktır. Bu noktada hem alış verişi gerçekleştiren tüketicilerin hem de e-ticaret markalarının dikkat etmesi gereken kurallar bulunuyor” dedi.

İstanbul - Mücahit Ak

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