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24 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

E-ticarette hedef 240 milyar lira

24 Mart 2021, Çarşamba 18:20
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yıllık programa göre, mağazalar ve AVM’ler gibi fiziksel satış kanallarında alış veriş trafiği giderek azalırken, e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı yükseldi.

2021’de perakende pazarında e-ticaretin oranının yüzde 7’den yüzde 8’e, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 25’ten 100’e çıkarılması öngörülüyor. Geçen yıl 213 milyar lira düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 240 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. 2019’da yüzde 34,1 seviyesinde olup, 2020’de yüzde 36,5 seviyesine yükselen internet üzerinden alış veriş yapanların oranının ise 2021’de yüzde 38’e çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul - Musa Aydın 

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