EGİAD’ın dış ticaret atağı sürüyor

Üyelerinin %60’ının yurt dışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde iş birlikleri bulunan, portföyünde tekstil, gıda, makina, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar bulunan EGİAD, başlattığı Dış Ticaret Elçileri Programı ile ihracat açığını kapatmak üzere bir çalışma sergiliyor.

Genç iş insanlarının yurt dışına açılma sürecini hızlandırmak, bu süreçteki maliyetleri düşürmek ve Kovid-19’un meydana getirdiği olumsuz etkileri bertaraf etmek isteyen EGİAD, dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere başlattığı “Dış Ticaret Elçileri” ile bu kez Hollanda’yı ele aldı. EGİAD Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Aslan, 400 yılı aşkın bir süredir ilişkilerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Hollanda’nın ülkemize 25 milyar 402 milyon Dolar doğrudan yatırım yaptığını belirterek, 2019’da da en çok yatırım yapan ülke sıfatını koruduğuna dikkat çekti. Yasin Aydın - İstanbul

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