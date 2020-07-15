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Eğitimli işsizlik kaygılandırıyor

15 Temmuz 2020, Çarşamba 23:43
TÜİK verileri işsizlikte düşüş gösterse de uzmanlar iş gücündeki azalmanın rekor seviyelere geldiğine dikkat çekiyor ve eğitimli işsiz sayısındaki artış kaygı verici olduğunu söylüyor.

Türkiye’de uzun yıllardır kronik bir sorun olan işsizlik, Kovid-19 salgını ile birlikte tarihî seviyelere ulaştı. TÜİK verileri işsizlikte düşüş gösterse de uzmanlar iş gücündeki azalmanın rekor seviyelere geldiğine dikkat çekiyor. DW’nin haberine göre, son bir yılda istihdam piyasasından çekilen üniversiteli sayısı 565 bin artarken, üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların sayısı 1 milyon 350 bine ulaşarak rekor kırdı. Uzmanlara göre, eğitimli işsiz sayısındaki artış kaygı verici.

2,5 milyon umudunu kesti   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de karantina tedbirlerinin uygulandığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre binde 2 azalarak yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Toplam işsiz sayısı ise 3 milyon 775 bine geriledi. Aynı dönemde, iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı ise 2,5 milyonu aşarak rekor kırdı.TÜİK, son 4 hafta içinde iş aramayanları ve iş bulmaktan umudunu kesenleri “işsiz” saymıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından her ay hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı da Nisan 2020’de 2 milyon 793 bin kişi artarak 9 milyon 756 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Nisan 2020’de yüzde 28,7 olarak hesaplandı.

İş arama süresi uzuyor

Son resmî verilere göre, Türkiye’de iş arama süreleri de giderek uzuyor. Bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı son 1 yılda 326 binden 494 bine çıkmış durumda. Bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası üniversiteli genç sayısı ise son bir yılda 153 binden 253 bine yükseldi.

 

Mezun işsiz sayısı hızla tırmanıyor

İşsizler ordusu içerisinde, sayıları her geçen gün artan üniversiteli işsizler ise dikkat çekiyor. Son açıklanan resmi verilere göre, Türkiye’de üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların sayısı 1 milyon 350 bine ulaşarak rekor kırdı. Çalışmak istemeyen ya da iş bulmaktan ümidini kesmiş üniversite mezunu sayısı ise son bir yılda 565 bin arttı. Genç İşsizler Platformu Sözcüsü, ekonomist Dr. M. Murat Kubilay, “Ekonomik kriz ile birlikte üniversite mezunu işsiz sayısı hızla tırmanmaya başladı.İş bulma ümidini kaybedenler iş aramayı bıraktığı için bir yandan işsiz sayılmadılar, diğer yandan istihdam hesabından çıktılar. İlginçtir, işsiz sayısı 100 bin azalırken, istihdam dışındaki üniversite mezunu sayısı 1 milyon 350 bine çıkarak açık ara rekor kırdı” diyor. 

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