Ekim ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ekim ayında kiralara yapılacak zam oranları da belli oldu. Kira zam oranları TÜİK’in açıkladığı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Buna göre eylülde 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 16,42 olarak gerçekleşti. Böylece Ekim ayı kira artış oranı yüzde 16,42 olarak gerçekleşti.

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