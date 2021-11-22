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22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ekmeğin 4-5 lira olacağı iddiaları hakkında açıklama

22 Kasım 2021, Pazartesi 15:42
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları konusunda federasyon dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

Balcı, yazılı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde "Ekmek 4 liradan satılacak", "10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak" başlıklı haberlerle kamuoyunda infial yaratılmasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık."

Yaşanmakta olan hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı "Dur" denilmesi gerektiğine dikkati çeken Balcı, "Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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