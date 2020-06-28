Ekmek satışları azaldı

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul’da ekmek satışlarının geçen yıla göre yüzde 15, koronavirüs döneminde ise yüzde 25 azaldığını söyledi.

Çetin, salgının ilk gününden itibaren alınan tedbirlerle fırınlarda ekmek satışlarının sürdüğünü, Ramazan, bayram ve sokağı çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hiçbir sorun yaşanmadan ekmek dağıtımı yapıldığını kaydetti. Normalleşme süreciyle fırınlarda alınan tedbirlerin sürdüğünü anlatan Çetin, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımıza talep ettikleri ekmek ürünlerini sunuyoruz. Koronavirüs salgınının etkisi ve yaz aylarının da gelmesiyle İstanbul’un nüfusu azaldı. Okullar kapandı ve birçok insan da tarımsal ürünlerine bakmak için memleketlerine gitti. Ayrıca insanlar ekmek tüketimini biraz da azalttı. Bunun gibi sebepler İstanbul’da ekmek satışlarını düşürdü.