Anketten çıkan sonuç: Her üç kişiden biri ekonomi için böyle diyor. Her dört kişiden üçüne göre de ekonomik durum kötü.

YÜZDE 75.4: SİYASET ÇÖZÜM ÜRETMİYOR

Aksoy Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre Eylül’ün ana gündemi ekonomi oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 76.2’si ekonominin kötü olduğunu, yüzde 87.1’i fiyatların çok arttığını söyledi. Yüzde 75.4 siyasetin bu duruma çözüm üretmediğini düşünüyor.

YÜZDE 34’ÜN VERDİĞİ PUAN SIFIR

“Ekonomik durumu nasıl görüyorsunuz?” sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 34’ü ‘sıfır’ puan vermek suretiyle durumu “berbat” olarak nitelendiriyor. Ekonomik durum için 0-5 arası puan verenlerin toplamı yüzde 76.2 gibi bir orana ulaşıyor.

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Ekonomi berbat

Aksoy Araştırma tarafından hazırlanan ankete göre, katılımcıların yüzde 34’ü ‘sıfır’ puan vererek ekonomik durumu “berbat” olarak nitelendirdi.

Çözüm üretemiyorlar

Araştırmaya katılanların “Siyasilerin toplum sorunlarına ne derece çözüm ürettiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği cevaplar halkın, siyasete olan güveninin erozyona uğradığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 23,1’i siyasilerin ‘hiç çözüm üretemediğini’ ifade ederken ‘çözüm üretilmediğini’ ifade eden 0-4 arası grupta ise bu oran yüzde 62,3 seviyesinde olduğu dikkati çekiyor. Eylül ayını kapsayan Türkiye Monitörü’nün “Ekonomik Durum” başlıklı bölümü oldukça olumsuz bir tabloyu işaret ediyor. “Ekonomik durumu nasıl görüyorsunuz?” sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 34’ü ‘sıfır’ puan vererek durumu “berbat” olarak nitelendiriyor.

Yüzde 87,1: Fiyatlar çok arttı

Katılımcılardan ekonomik durumu 0 ila 10 arasında puanlamaları istendi. Soruya 0-5 arası puan verenlerin toplamı yüzde 76,2 gibi yüksek bir orana çıktı. Bir başka deyişle, halkın yüzde 76,2’si ekonominin durumunu kötü olarak nitelendiriyor. Ekonominin mevcut durumunu mükemmel olarak tanımlayanların oranı yüzde 3,1 iken genel olarak durumun iyi olduğunu ifade eden 6-10 arası puan verenlerin oranı yüzde 23,7 oldu. Halkın nabzını tutan Eylül ayı Türkiye Monitörü’nün üzerinde durduğu bir diğer ana başlık ise enflasyon oldu. “Günlük hayatta kullandığınız ürün fiyatlarının ne derece değiştiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevapların yüzde 58,2’si “çok arttı” şeklinde oldu. Fiyatların yükseldiğini ifade eden 6-10 puan veren grubun oranı ise oldukça yüksek: Yüzde 87,1.

‘Medya bağımsız değil’

Araştırmada medya bağımsızlığının toplumdaki algısı Türkiye genelinde 10 üzerinden 3,3 olarak ölçüldü. Bu noktada, Türkiye’de medya bağımsızlığının ortalama denebilecek 5 seviyesinin altında kaldığı algısının toplumda yerleştiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 35,6’sı medyanın hiç bağımsız olmadığını düşünürken tamamen bağımsız olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 8’de kaldı.