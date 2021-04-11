Ekonomi kötü, sorumlu Erdoğan

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı ankette ekonomiye ilişkin kötümserlik ön plana çıkarken, yaşananların sorumlusu olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterildi. Araştırmada katılımcıların yüzde 46.1’i “Ekonomik durumun sorumlusu” olarak Erdoğan’ı gösterdi.

Artı Gerçek’in haberine göre, katılımcıların yüzde 74.5’i ekonominin “daha kötüye gideceği” yönünde görüş bildirdi. 27 ilde 3 bin 140 görüşme yapılarak tamamlanan Türkiye Siyaset Paneli Mart ayı anket sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 49’u “Türkiye’nin âcilen çözülmesi gereken sorunları” sorusuna “Ekonomik kriz” cevabını verirken, yüzde 28’i ise “işsizlik” cevabını verdi.

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