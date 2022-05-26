Ekonomi yönetimi yetersiz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yüksek enflasyon, dolarizasyon, döviz kurlarındaki oynaklık ve yüksek cari açığın ekonomide yapısal bir soruna dönüştüğü uyarısında bulundu.

Özdebir, “Ekonomi yönetimi yapısal sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmış, yapısal dönüşüme ve üretime odaklanılması zaruri hale gelmiştir” dedi. Özdebir, gıda arz güvenliği ve tarımsal üretimin en önemli gündem haline geldiğini, gıdaya artık üretim ya da enflasyonu arttırıcı etkisi üzerinden değil, bir güvenlik sorunu olarak bakılması gerektiğini söyledi. Özdebir, “Ekilmeyen arazilerden vergi alınması uygulamasına geçilmesi, bu arazilerin ekilmesi için bir yöntem olarak uygulanabilir” önerisinde bulundu. AA

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