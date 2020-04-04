Ekonomide küresel durgunluk

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, temel senaryosunda 2020 yılında derin bir küresel resesyon yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

Kurum, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyüme kaydetmesi beklediğini de kaydetti. Kredi derecelendirme kuruluşunun koronavirüs dolayısıyla yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,3 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

BÖLGELERE GÖRE DURUM

Raporda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 3,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Güncelleme raporunda Euro Bölgesi’nin 2020 için yüzde 4,2 daralma, 2021 için ise 2,9 büyüme göstereceğine yer verildi. Fitch Ratings raporunda Çin ekonomisinin bu yılki büyümesinin yüzde 1,6, gelecek yıl 7,6 büyüme olarak öngörüldüğünü kaydederken Japonya’nın 2020’de yüzde 2,7 daraldıktan sonra gelecek yıl 2,2 büyüyeceğinin altını çizdi.

TAHMİNLER NE?

Rapordaki tahminlerde şunlara vurgu yapıldı: “İngiltere bu yıl yüzde 3,9 daralacak, ülke ekonomisi gelecek yıl yüzde 3,0 büyüme gösterecek. Alman ekonomisi bu yıl yüzde 3,8 seviyesinde daralacak ve gelecek yıl yüzde 3,1 seviyesinde büyüyecek. Fransa 2020 yılında yüzde 4,1 seviyesinde daraldıktan sonra gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyecek. İtalyan ekonomisi bu yıl yüzde 4,7 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 2,3 seviyesinde büyüme kaydedecek. İspanyol ekonomisi bu yıl 3,9 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 3,4 seviyesinde büyüyecek. Hindistan bu yıl yüzde 2, gelecek yıl yüzde 7 büyüme gösterecek.”