"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Elektriğe ''sessiz zam'' yapıldı

26 Ekim 2021, Salı 21:11
Enerjİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçtiğimiz cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanan kararla “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” adı verilen ve tüketici elektrik fiyatının maliyet bazlı olarak anlık değiştiği tarifenin kapsamını, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere aylık 300 bin TL fatura ödeyen kullanıcılara kadar düşürdü.

Böylece bu kapsama dâhil edilen tüketicilerin elektrik fiyatlarına, Ekim ayı verilerine göre en az yüzde 10 zam yapılmış oldu. Bu karar, düşük tüketimli tüketiciyi direkt olarak etkilemeyecek olsa da üreticilerin ve iş yerlerinin girdi maliyetini artırarak son tüketici ürünlerinde fiyatların artmasına neden olacak. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, elektriğe yapılan sessiz zammı değerlendirirken, “Elektrik maliyetlerindeki artışlar kademeli olarak tüketicilere yansımaya başladı. Elektrik tedarikçisini değiştirmemiş yüksek tüketimli tüketicilere uygulanan ve Son Kaynak Tedarik Tarifesi adı verilen tarifenin elektrik fiyatları, diğer tüketicilere uygulanan ulusal tarifelerden farklı olarak belirleniyor. İlgili dönemdeki net elektrik tedarik maliyetinin üzerine yüzde 9,38’lik marj eklenerek belirlenen bu tarifeler, önceki dönemde aylık faturası 700 bin TL olan tüketicileri kapsıyordu. EPDK’nin son aldığı kararla birlikte bu kapsam aylık 300 bin TL fatura tutarına düşürüldü. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak bu karar, daha fazla üreticinin ve iş yerinin çok daha yüksek fiyattan elektrik kullanmasına sebep olacak.

Elektrik piyasasındaki son gelişmeleri ve fiyat artışlarını değerlendiren encazip.com’un kurucusu Çağada KIRIM da, maliyetlerdeki artışların tüketicilere yansıtılmasındaki adaletsizliğin en çok hane halkına zarar vereceğinin altını çizerek, “Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamındaki tüketicilerin sayısının artması, daha çok üretici ve iş yeri için daha yüksek elektrik faturası anlamına geliyor. Zira bu tarife direkt olarak piyasa maliyetlerine bağlı olarak belirlendiğinden kapsam dâhilindeki kullanıcıların elektrik fiyatları, maliyet artışlarından direkt etkileniyor. Böylece artan elektrik maliyetleri iş yerleri ve üreticilere yüklenirken hane halkının elektrik faturalarının daha düşük tutulması hedefleniyor. Bu yaklaşım ilk bakışta doğru gibi gözükse de aslında hem tüketici hem de ülke ekonomisi için oldukça tehlikeli. Meskenler için elektrik fiyatları düşük olsa da gerekli zammın üreticiye yansıtılması ile üretim maliyetleri artıyor ve böylece tüm tüketim ürünlerinin fiyatı artıyor. 

Elektrik maliyetlerinin tüm abone gruplarına eşit olarak yansıtılması ile hane halkı görece yüksek elektrik faturası ödeyecek olsa da diğer tüketici ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilebilir.” diye konuştu. 

İstanbul - Nihat Orhan

Okunma Sayısı: 613
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan hakları 'iç mesele' değildir

    Dolar yükselmesin diye ne yapıyorsunuz?

    Elektriğe ''sessiz zam'' yapıldı

    Traktörümü satacağım

    Son 24 saatte 215 kişi vefat etti

    'Avrupa’daki asgari ücretle 4 kat fazla akaryakıt alınıyor'

    Geri adım atan kim?

    Perinçek: Elçiler geri adım atmadı

    ABD: Açıklamamız Viyana Sözleşmesiyle tutarlı

    Devlet bir kişiye teslim edilmez

    THY, Sudan seferlerini iptal etti

    BM'den 'Afgan sivillere yardımları artırma' çağrısı

    Türkiye yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırdı

    Lübnan Cumhurbaşkanı: İç savaşa dönüş yok

    Çin'de 4 milyon nüfuslu şehir için tam kapanma kararı

    Sudan'da 'darbe karşıtı' gösteriler devam ediyor

    Jeff Bezos ticari uzay istasyonu kuracağını açıkladı

    Benzine bir zam daha

    BM'den İsrail'in bazı Filistin STK'lerini 'terör örgütü' listesine almasına tepki

    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Süreç kurbanlarının sonu gelmiyor: Hukukçu baba ve doktor kızının dramı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dolar yükselmesin diye ne yapıyorsunuz?
    Genel

    İnsan hakları 'iç mesele' değildir
    Ahmet BATTAL

    Parsela non grata
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kardeş ülkelerde darbe sıtması
    Cevher İLHAN

    “Büyükelçiler krizi”nin akıbeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur ışığında “enerji boyutları ve esir”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.