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16 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Elektrik faturalarındaki oyun

15 Ocak 2022, Cumartesi 22:28
Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, yeni zamlardan sonra gelen elektrik faturalarındaki bilgi eksikliklerine dikkat çekerek tam bir oyun olduğunu söyledi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu EPDK’ye seslendi, yeni zamlardan sonra gelen elektrik faturalarındaki zam detaylarının acilen açıklanması gerektiğini vurguladı. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, yeni zamlardan sonra gelen elektrik faturalarındaki bilgi eksikliklerine dikkat çekerek tam bir oyunu olduğunu söyledi. Koçal, “Bir marketten bir ürün alıyorsunuz birim fiyatı olarak ne aldığınızı ne kadar ücret ödediğinizi görebiliyorsanız, elektrik faturasında neden göremiyoruz?” sorusunu sordu.

BÖYLE FATURA OLMAZ

Evrensel’in haberine göre Koçal, “Fatura eski fiyattan mı yeni fiyattan mı kontrol edebilmek için önce bir hesap makinesi bulacaksın, sonra kâğıt kalem alarak önce faturanın ilk ve son okuma tarihi arasındaki gün sayısını bulacaksınız. Sonra toplam tüketim miktarını bu gün sayısına böleceksiniz. Bu günlerin Ocak 2022 deki günlere isabet eden tüketim miktarını yeni fiyattan, Aralık 2021 ise eski fiyattan, hesaplayacaksınız. Durun bitmedi; şayet 2022 Ocak ayına isabet eden günlerde tükettiğiniz enerji miktarı günlük 5 kilowatsaat’dan yüksek ise, yüksek olan günler için bir de kademeli tarifeli fiyattan fiyatlandıracaksınız. Bir marketten bir ürün alıyorsunuz birim fiyatı olarak ne aldığınızı ne kadar ücret ödediğinizi görebiliyorsanız, elektrik faturasında neden göremiyoruz? Bu fiyatlandırmalar sistem tarafından ayrıştırılarak hesaplanıp tüketiciyi bilgilendirecek ve göreceği şekilde neden yapılmıyor?” ifadelerini kullandı. EPDK’nin âcil olarak enerji dağıtım şirketlerince Ocak ayında düzenlenen faturalar ile ilgili detay bilgilendirmeleri ve fatura detayının tüketiciye gönderilmesini sağlayacak karar alması gerektiğini vurgulayan Koçal, aksi taktirde Ocak ayı faturalarının şaibeli olduğunu dile getirdi. 

5 kilovatsaat soygunu

Diğer bir soygun biçiminin de ayda 150 kilowatsaat uygulamasının günlük 5 kilovatsaate dönüşmesi olduğunu söyleyen Koçal, “Düzenleme ayda 150 kilowatsaat olmasına rağmen günlük 5 saatin üzeri kademeli tarifeye takılmaktadır. Örneğin; bir gün 4 ertesi gün 6 kilowatsaat enerji tüketimin var ise 6 kilowatsaat kademeli tarifeye mi takılacak ki; şu andaki uygulama onu gösteriyor. Fatura düzenlemelerinde gün sayısı toplamı 150 kilowatsaat üzerinden dikkate alınmalıdır. Özelleştirmenin verdiği yılbaşı ikramiyesi kademeli elektrik ucubesi olarak tüketicileri çarpmıştır.” dedi.

Haber Merkezi

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