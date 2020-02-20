Elektrik ve doğalgaz fiyatları indirilsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de yaptığı konuşmada fahiş elektrik ve doğalgaz faturalarına dikkat çekti ve “Elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşın belini bükmektedir. Yüksek faturalar ödenememektedir, bu nedenle elektrik ve doğalgazlar kesilmeye başlamıştır. Battaniyeyle, sobayla yaşamaya çalışanların sayısı artmıştır.” diye konuştu.

Gürer , “Elektrik, santrali çıkışı kilovat/saati 35 kuruşken tüketiciye vergi ve diğer eklentilerle 70 kuruşa ulaşmaktadır. Bu bağlamda TRT katkı payı kaldırılmalıdır ve vergiler düşürülmelidir. Elektrik ve doğal gaz fiyatları bir an önce makul seviyeye indirilmelidir. Mesken fiyata iki yılda yüzde 60 zam gelmiş, çiftçinin kullandığı enerjiyse daha yüksek oranda zam yapılmıştır. Tarımda, elektrik borçlarına olan desteklemelerin kesilmesi de çiftçiyi mağdur etmektedir. Özel sektörün tahsilatçısı devlet olmamalıdır. Doğalgaz, elektrik hanelerde kesilirken tarımsal sulama suyu için elektrikteki kesinti tarımda verimin de düşmesine neden olmaktadır” dedi. Gürer, “Elektrik borçlarının desteklerden tahsil edilmesi uygulamasından iktidar vazgeçmeli, özel sektör tahsilatçılığı yapmak yerine üreticiyi desteklemelidir” ifadesini de kullandıç Ankara - Adnan Solmaz

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