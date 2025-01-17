“Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz”

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enerji sektöründeki sübvansiyonların sürdürülebilirliği konusunda uyarılarda bulundu.

Kara, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “2024 yılında kamu dışarda artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar TL zararını karşıladı. Doğalgaz fiyatı böyle giderse, 2025’te en az 400 milyar TL daha aktarılacak. Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor.”

Haber Merkezi

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Akaryakıtta tabela yine değişti

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorinin litre fiyatı 16 Ocak gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı. Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise zam ya da indirim yok. 1 Ocak itibarıyla yüzde 6’lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzine 1.27 TL ve motorine 1 TL tekrar zam yapılmıştı. LPG’ye ise 8 Ocak’ta 49 kuruş indirim yapılmıştı.