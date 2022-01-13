Elektrik zamları tezgah kapattırdı

Elektrik fiyatlarına yılbaşında yapılan zamlar, Denizli’nin dokuma merkezlerinden Babadağ’da üretimi durma noktasına getirdi.

Zamların ardından fason dokumacılık yapan çok sayıda esnaf, yüksek faturalarla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 4 bin tezgâhı durdurup üretime ara verdi. Dünya’nın haberine göre, 660 üyesi bulunan Babadağ Dokumacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Karaçoban, dokumacılığın ilçe ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 52-127 zamların dokumacı esnafını üretim yapamaz duruma getirdiğini söyledi. Dokumacı Şahin Çetin, 35 yıldır dokumacılık yaptığını, son dönemde yaşanan fiyat artışları üzerine tezgâhlarını durdurmak zorunda kaldığını söyledi. Çetin, “İşlerimiz iyi gidiyordu. Elektrik fiyatının artması üzerine, yılbaşından itibaren makinelerimizi kapattık. 20 tane makinem, 3 tane çalışanım vardı. Onlar da işsiz şu anda. Daha önce elektrik faturamız 25 bin lira geliyordu . Gelen zamlarla 50-55 bin lirayı geçecek diye düşünüyorum. 35 senedir bu işi yapıyorum, böyle bir artış görmedim” diye konuştu.

Ekonomi Servisi

